Maal elamise päev kutsub Põlva ja Valga valda

Maal elamise päev leiab aset teist korda. Korraldajate teatel näitas eelmise aasta kogemus, et see on kujunemas oma valla inimeste kokkutoomise ja külaliste vastuvõtmise päevaks.

«Vallad on nüüd suured ja seega on hea võimalus sel päeval näha rohkem, mida vald on inimeste heaks tegemas. On see korda tehtud koolimaja, lasteaed või hoopis nüüdisaegsed spordi- ja kultuurivõimalused,» rääkis Habakukk. «Muidugi oodatakse külalisi ka väljast, et uhkusega näidata, kui vägev elu maal on – ja et see ongi igapäevane päriselu!»