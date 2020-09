Merekool võtab uued liikmed oma perre vastu Värska sadamas

Eesti Merekooli Tartu filiaali juhataja Indrek Särg ütles, et Setomaaga on koolil tugevad sidemed. «Serätsüvä külast oli pärit kooli õpetaja ja kauaaegne Tartu osakonna juhataja Paul Kooser. Temale, nagu ka tänasele õpetaja elutöö laureaadile kapten Lembit Põllule on kool tänulik selle eest, et nad suutsid tagada Eesti Merekooli siseveelaevanduse alase õppetöö säilimise ja arenemise Tartus.»

Särg nentis, et laevaliinid maailmamerel näevad praegu mõõnaaega ning reisijate hulk on ka Läänemerel tublisti vähenenud. «Seda rõõmustavam on siseveelaevanduse puhul märkida, et siin ei ole reisijaid jäänud vähemaks, vaid huvi on pigem kasvanud. Sisevete liinidele on toodud uusi laevu, avatud on uusi huvitavaid sadamakohti ja meie siseveelaevastiku võimalusi on nautinud järjest innukamalt ka külalised Lätist, Soomest ja mujalt.»