Motomeeste kontsert läks korda

«Kontsert läks üldjoontes hästi ja ilmaga vedas ka,» ütles Otepää motoklubi eestvedaja Argo Raid. Peale kohalike tulid kohale ka huvilised Tartust ja Jõgevamaalt. «Moraalne toetus oli väga suur. Selles majas, mis põles, oli ka bändituba – ansamblite liikmed on seal korduvalt olnud. Otepää motoklubi ja Annimatsi kämping tänavad kohaletulnuid ja heategijaid.»

11. augustil kell 2.01 teatati häirekeskusele, et Otepää vallas Sihva külas põleb Annimatsi majutuskompleks-kämping. Kohapeal selgus, et leekides on üks majutushoone. Päästjad kaitsesid kõrvalhooneid ja kustutasid tulekahju kella 5.48ks. Majutushoone hävis põlengus. Kõrval asuva hoone katus sai tulekahjustusi. Tulekahju põhjustas rike elektripaigaldises.