Rahvasprindile tuleb sadakond võistlejat

Võistlus saab teoks Tehvandi spordikeskuses. Asfaltkattega raja pikkus on 2800 meetrit, raja kogupikkus 8,4 kilomeetrit. «Tehvandi võistlusrada ja formaat on traditsiooniline nagu eelnevatel kordadel,» märkis Koosa. Teiste seas on sõitmas Moskvitšid ja Ladad, krosskardid ja maastikusõidukid.