Sõit Valgamaal ehitatud masinaga lõi adrenaliini lakke

Kuidas on sõita masinaga, mille puhul jäävad Eesti autokrossirajad liiga kitsaks? Plaan seda proovida võtab esialgu kõhedaks. Eriti kui arvestada, et rallimasina kiirendus on põhimõtteliselt sama nagu vormel­autol. Seda kõike kruusa peal. Vastust asume otsima Viljandimaalt Raassilla rallikrossirajalt, kuhu on pargitud kolm rallimasinat: kaks krossibagi ja üks krossikart. Kõik Valgamaa ettevõtte P-Tech toodang.