Loomejuht jätkab «Pilvede all» omapärase Siiriga

Siiri tegelaskuju tekstiraamatut avades võib sealt tema sõnul oodata kõike – kirjanikul on lust Siiriga hullata, sest sellele naisele on palju lubatud.

Rääkides uuest hooajast, mainis näitleja, et Siiril läheb siiani hästi. «Muidugi Siiri puhul on see ohtlik, sest talle meeldib tavaliselt ise kõik pekki keerata. Ma pole kevadhooaja materjali veel lugenud, aga igav selle tegelasega ei hakka.»