Valgast pärit neiu pürgib ilmateadustajaks

«Sõbranna rääkis mind ära, et saab osaleda. Telemaastik on mind alati huvitanud: olen natuke sellega varem kokku puutunud kas või tantsimise kaudu. Veel viimasel kandideerimise päeval otsustasin tutvustava video saata,» põhjendas Bergman osalemist.

Tõuke andis ka asjaolu, et ta on oma hääle kohta üpris palju komplimente saanud. «On öeldud, et kena hääl ja suhteliselt hea diktsioon.»