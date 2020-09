Õpilased võtavad esmakordselt mõõtu üleriigilises riigikaitsevõistluses

Kaitseministeeriumi kantsleri Kristjan Priki sõnul on võistlusel mitu eesmärki, alustades teadus- ja tehnoloogiaalase arengu toetamisest kuni kaitsevaldkonna ja teaduse vaheliste seoste tutvustamise ning kaitsetahte kasvatamiseni. „Eesmärk on motiveerida õpilasi omandama süvendatud teoreetilisi teadmisi riigikaitse valdkonnas, sealhulgas riigikaitseõpetuse seostest teiste õppeainetega, nagu matemaatika, füüsika, ajalugu, geograafia, ühiskonnaõpetus,“ märkis Prikk.

Priki sõnul on kooli roll õpilaste isamaaliste väärtushoiakute väljakujunemisel märkimisväärne. „Valikainena toetab riigikaitseõpetus gümnaasiumi õppekavas nimetatud ühiskondlike väärtuste ja patriotismi arendamist, et õpilastest kujuneksid eetilised, vastutustundlikud ja aktiivsed kodanikuühiskonna liikmed,“ lisas ta.

Võistluse peamine sihtrühm on gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilased, kel koolis riigikaitseõpetus läbitud, kuid huvi korral võivad osaleda ka nooremad õpilased. Tartu Ülikooli teaduskooli direktori Riin Tamme sõnul annab uus võistlus õpilastele võimaluse võrrelda oma teadmisi ja oskusi sarnaste huvidega eakaaslaste omadega. „Võistlusega soovime näidata, et riigikaitse on palju enamat kui üksnes metsas roomamine. Kaitsevaldkond vajab analüüsi- ja kriitilise mõtlemise võimega ning iseseisva töö oskusega teravaid pliiatseid. Just neid kompetentse me uue võistlusega õpilastes arendamegi,“ ütles Tamm.