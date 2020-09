Teadlaste öö täidab terve Eesti teadusega

Teadlaste öö peakorraldaja Kai Kaljumäe rääkis, et Eesti pikaajalisema teadussündmuse eesmärk on tutvustada laiemale publikule, millega teadlased tegelevad ja kui palju meie igapäevaelu teadusest läbi põimunud on. „Kavas on sündmusi erinevas vanuses ja erinevate huvidega külastajatele: kõrgkoolid ja teadusasutused kutsuvad oma laboreid uudistama, loengutel ja aruteludel saab olulistel teadusteemadel ise kaasa mõelda ning töötubades teadusele lausa ise „käed külge“ panna,“ selgitas ta.

Kaljumäe lisas, et see aasta on eriline nii tava- kui teaduselu jaoks. „Ühelt poolt näitas koroona-aeg ilmekalt, kui oluline on saada vajalikul hetkel teaduspõhist infot ja kuidas see teadmine meie igapäevaseid otsuseid otseselt mõjutab, ka on erinevate valdkondade teadlased intensiivsemalt tööd teinud,“ rääkis ta.

Teiselt poolt tähendab teistsugune aeg seda, et Teadlaste öö ulatus on natuke tagasihoidlikum ja üritustel on teatud piirangud. Kai Kaljumäe ütles, et kuna Teadlaste öö traditsioon on oluline nii peakorraldajale Ahhaale kui ka kaaskorraldajatele üle Eesti, toimub sündmus ka sel aastal: festivali küll ei ole, aga kava on siiski pea nädalapikkune. „Sel aastal on kavas üle 60 sündmuse 15 erinevas Eesti paigas ja kavast leiab põnevaid ettevõtmisi kuni 26. septembrini,“ täiendas ta.

Kaljumäe sõnul on kavas varasemast rohkem eelregistreerimisega või piiratud osalejaarvuga üritusi, ka toimuvad mõned sündmused digitaalselt. Ahhaa teaduskeskuses toimuvatel sündmustel tuleb kanda kaitsemaski, see nõue kehtib külastajatele ja personalile juba augustist.

Kai Kaljumäe ütles, et Teadlaste öö peakorraldaja Ahhaa jaoks on oluline igal aastal kavasse ka oma sündmustega panustada. „Seekord korraldab Ahhaa 25. septembri päeval tulevikutoidu konverentsi, mille ülekannet saab jälgida Delfist, Teadlaste öö õhtul aga ootame igas vanuses teadussõpru keskusesse külla, sest kavas on suurel hulgal teadusteatreid Ahhaa enda tiimilt ja teistelt Eesti tipptegijatelt.“ Kaljumäe rääkis, et sel õhtul astuvad Ahhaas üles Teadusbuss, Psühhobuss ja Kolm Põrsakest, kelle etteastete seas leidub nii laste-, pere- kui ka täiskasvanute etendusi.