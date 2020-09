Kolm Tõrva valda saabunud Ukraina töölist andsid positiivse koroonaproovi

«Eile hakkasid levima kuuldused, et seni ilma ühegi juhuta pääsenud Tõrva vallas on doagnoositud esimesed viirusekandjad,» kirjutas Facebookis Tõrva vallavanem Maido Ruusmann.

«Kuulduste selgituse vastuseks sain, et on leidnud kinnitust, et 20. septembril Tõrva valda saabunud kolm Ukraina töölist andsid Valga haiglas positiivse Covid-19 proovi» kirjutas vallavanem.