Uuring: Eesti elanike elektriohutusalane käitumine jätab soovida

«Kuitahes hoolikas ka ei ole, kõiki õnnetusi ennetada ei õnnestu ning meie jaoks on murettekitav ka fakt, et ligi pool Eesti kodudest on kindlustamata. See tähendab, et ilma kindlustuskaitseta tuleb õnnetusjuhtumi korral kulud ise katta, mis võib paljudele üle jõu käia. Hoonetulekahjude keskmine rahaline kahju oli mullu 12 590 eurot,» lisas Jaak Jõgi.