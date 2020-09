Võru kahe suurema kooli juhid nakatusid viirusega

Terviseameti andmetel on Võru linnavalitsuse koldest tänaseks nakatunud 15 inimest, sealhulgas tuvastati üheksa viirusejuhtu reedel ja neli laupäeval. Linnapea Anti Allas kinnitas täna, et terviseameti viimaste päevade koroonastatistika ei pruugi olla täpne ja olukord võib linnas olla hullemgi. «Nakatunuid tuleb juurde, kes ei kajastu veel tänases statistikas.»

Karu sõnul oli teise testi tulemus mõnes mõttes ootuspärane, sest tal olid ja on haiguse sümptomid, näiteks kerge palavik. «Enesetunne on praegu siiski täitsa hea,» lisas ta. «Pole väga aega haige ollagi, kooli töö vajab korraldamist.»

Linnavalitsus otsustas neljapäeval koostöös põhikoolide juhtide ja terviseametiga, et ennetusmeetmena on mõistlik saata 25. septembrist Võru Kesklinna kool, Kreutzwaldi kool ja linna huvikoolid distantsõppele, esialgu 2. oktoobrini. Lasteaiad ja Järve kool jätkavad esialgu tavapärast tööd.

«Isolatsioonis on need, kellele terviseamet on helistanud ja kelle puhul välja selgitatud lähikontakt mõne nakatunuga,» rääkis Allas, kes on ka ise praegu isolatsioonis. Tema sõnul pole kõik linnavalitsuse töötajad siiski kodutööl, vaid jätkavad linnavalitsuse ruumides. «Mitu inimest oli koosoleku toimumisajal puhkusel,» lisas linnapea ja täpsustas, et abilinnapea Toomas Sarapuu oli tol koosolekupäeval töölähetuses.