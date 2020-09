Erilise hooaja võitsid Otepää mälumängurid

Teatava favoriidikoormaga tuli Rõngu rahvamajas peetud finaali Otepää tiim. Oldi ju äsja võidetud Eesti olulisim mälumängusari Maakilb. Ent selge oli seegi, et paljukordne karikasarja võitja, Lõuna-Eesti eri paigust pärit tarkpäid koondav Kuke talu teeb kõik endast oleneva, et oma auhinnakollektsiooni täiendada.

Suurema osa küsimustest oli tavapäraselt teinud Lõuna-Eesti üks suurimaid mälumängikorüfeesid Tõnu Talve, oma panuse andsid ka mängu läbiviijad Kalev Lõhmus ja Valdis Meos. Päriti Maarjamaa kaugema ja lähema ajaloo, tuntumate ja vähemtuntud kuulsuste kohta. Kes veel ei teadnud, sai teada, et Eesti ajaloo traagilisim raudteeõnnetus leidis aset 1897. aastal Puka jaama lähistel või et endine rahandusminister Aivar Sõerd on magistrikraadiga orelimängija.

«Olime Kuke talust spordis tugevamad: see meile kokkuvõttes võidu tõi,» kommenteeris võitjate tiimi liige Urmas Kuldmaa. «Samas oli meil ka piinlikke hetki. Näiteks see, et ei tahtnud kuidagi meelde nende tüüpide nimed, keda kehastasid filmis «Klassikokkutulek» Genka ja Ago Anderson. See ikka meenus, et üks oli Toomas. Aga et Anderson oli Andres, ei tulnudki meelde.