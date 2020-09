Mõnigi väärt elupaik seisab tühjana

Lasteaia Kaari direktori Katrin Peili sõnutsi pani ta kogukonnamajja kinnisvarafirmade ostu-müügikuulutused ning sai ka külavanematelt teateid võimalikest elukohtadest.

Kolm ehituskrunti

«Meie kandis ei olegi väga palju maju ja krunte müüa. Kolm vaba krunti on lasteaia kõrval. Olemas on nii vesi, küte kui ka elekter. Kool, kauplus, rongid ja bussid on käeulatuses,» pakkus ta. Talukohtadest külavanemad teada ei andnud. «Kinnisvaraportaalides üht-teist siiski on, mõni aga päris soolase hinnaga,» nentis Põlva vallavolikogu liige Peil.

«Tean Kiidjärve kandis päris palju tühjalt seisvaid kohti. Omanikud neid ei kasuta, ära aga ka ei müü. Kui ehk neile pakkuda, et leiame mõne noore pere, kes oleks valmis sinna tulema, järsku hakkab inimene teistmoodi mõtlema. Elu on näidanud, et kui lapsed ei tule kohe sinna elama, ei tule nad ka kümne aasta pärast,» on Peil tähele pannud.

Katrin Peil, Vastse-Kuuste lasteaia Kaari direktor «Eriti lastega peredele oleksid need kolm krunti ju täiesti toredad kohad, sest kool, kauplus, rongid ja bussid on kohe käeulatuses.»

Mitu Ahja jõe ääres olevat kinnistut on müüdud tuntud metsafirmale. «Seal pole sugugi nii, et ümberringi on vaid maha raiutud mets. Põllumaad on firma välja rentinud, aga taluhooned seisavad ja lagunevad. Üks maja on juba nii lagunenud, et pole muud teha, kui vundamendini maha võtta ja uus ehitada. Aga juba koht ise on midagi väärt,» arutles Peil.

Põlva lähedal Adistes elav Ave Mustimets tuli lasteaias käiva tütrega maal elamise päevale just mõttega leida Vastse-Kuuste ümbrusest uus kodu.

«Mis kuradi kohas ma elan,» laulsid Voolude pereansambli liikmed. FOTO: Mati Määrits

Kuivatid ei lase elada

«Teen müügikuulutustest pilti ja sõidame pärast abikaasaga need kohad läbi. Oleme mõelnud, et see võiks olla kas hoonete, elektri ja kaevuga krunt või lihtsalt maatükk, kuhu saaks moodulmaja paigaldada. Tahaksime ka, et maad oleks poolteist hektarit. Otsus tuli nii järsku, et peame oma kodust ära kolima. Meil tehti teraviljakuivatid kohe magamistoa akna alla, mistõttu ei saa selle vibratsiooni käes enam elada,» rääkis ta.

Kultuuriseltsi Viruskundra ruumides oldi külalistele valmis ette näitama kangastelgedel kudumist ja kirivöö kudumist. Seltsi liikme Kaidu Jõksi sõnul mõni kaugemalt pärit pere siiski läbi käis, aga oma plaanidest nad ei rääkinud.

Naisteklubi Kolmapäev ruumides oli külastuspäeva keskel osalejate lehel 15 nime. Kirja oli end pandud Tartust, Tallinnast, Võrust ning kõige rohkem Põlvast. Ühes ruumis õppisid peamiselt kohalikud naised helkurkiile ja -liblikaid valmistama. Köögis küpses ahjus õunakook, pliidil podisesid porgandid. Seltsi juhi Mall Kõpu selgitusel oli parasjagu käimas porgandisinepi tegu.