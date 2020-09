Kalmer Sarv: koroona ei piira õigust heale haridusele

Hariduse väärtused ja puudused tulevad ilmsiks teiste inimestega koosluses olles. Kevadel distantsõppele minnes tuli kiiresti tegutseda ning laste ja õpetajate kojusaatmise mõjude üle polnud aega arutada. Sügiseks on esimesed õppetunnid käes ja järeldused tehtud.

Distantsõppe periood õpetas meile palju ning muutis arusaama õpikeskkonnast, õppimisest, õpetamisest ja oskustest. Sügisel astusime uuele kooliaastale vastu juba pisut kindlamalt. Kui kevadel oli kooliperele kõige raskem just teadmatus ning selgete suuniste puudumine, siis sügisel saatis haridus- ja teadusministeerium haridusasutustele põhjalikud soovitused, kuidas sügisese koroonapuhangu ajal tegutseda. Oleme viirust tundma õppinud ning järjest rohkem saab otsuseid teha mitte pelgalt ärevuse ja hirmu, vaid tegelike teadmiste pealt.

Ühe olulise asjana võis distantsõppe ajal näha, et erinevus õpilaste võimetes suureneb koduõppel olles veelgi. Sügiseti on tavapärane, et õppetööd alustatakse kordamisest ja õpilaste taseme väljaselgitamisest. Sel sügisel tuleks kevadel õpitu üle vaatamisele pöörata erilist tähelepanu, samuti on väga oluline mõista, milline on ühe või teise õpilase individuaalne tase. Võimekad jõuavad kiiresti edasi ka distantsilt, nõrgemad jäävad aga veelgi rohkem maha või katkestavad sootuks. See näitab, et kollektiiv tegelikult toetab õppijat ning on ennekõike vajalik just vähemandekatele lastele. Samas võib andekatele julgemalt individuaalseid erandeid teha – nad saavad hakkama!

Koolidele tähendab valmisolek praegu ennekõike seda, et tuleb säilitada ja arendada distantsõppe läbiviimise võimalusi ning olla selleks valmis kogu õppeaasta vältel. Kui nakkusoht kasvab, peame vajadusel taas õppetöö vormi muutma. Seejuures tuleb arvestada, et õppetöö kavandamine ühtaegu nii kontakt- kui distantsõppena on ajamahukas ning paneb õpetajatele suurema koormuse.

Väga olulisel kohal nii õpetajatele kui õpilastele on aja planeerimine ning töö- ja puhkeaja tasakaalu leidmine. Tõhususe tõstmiseks tuleb läbi mõelda, mida on mõtet õpetada vahetult ning millega saab õpilane ka iseseisvalt hakkama. Õppureid tuleb pidevalt teavitada, kus ja kuidas on õppematerjalid e-keskkondades kättesaadavad, mida ühe või teise ülesande juures hinnatakse ning millist sooritust loetakse edukaks.

Kui riigi juhised on üldised, siis kohapealsete otsuste tegemisel tuleb kindlasti arvestada iga paiga eripäraga. Näiteks Valga piirkonnas elab palju eesti keelest erineva koduse keelega lapsi ning kevad näitas, et kriisi ajal jäävad esmalt infosulgu just nemad. Ka tuleb distantsõppe korraldamisel arvestada, et muukeelsed vanemad ei pruugi olla suutelised last iseseisva õppetöö juures juhendama ega mõista piisavalt eestikeelseid õppematerjale ja juhiseid. Seetõttu vajavad muu koduse keelega pered toetust ja individuaalsemat lähenemist ning selgitustööd.

Õpilase distantsõppele jäämine on vanema, õpilase ja kooli ühine otsus. Distantsõppe lubamisel tuleb muu hulgas hinnata ka õpilase edasijõudmist, iseseisva õppimise võimekust ja pere tuge õppimise toetamisel. Siiski on võetud eesmärgiks täielikku distantsõppele minekut vältida. Vajadusel korraldatakse töö ümber teistmoodi, kas saadetakse koju vaid üks klass või jaotatakse õpilased eri hoonete vahel. Just nii, nagu kohapeal kõige mõistlikum teha on.

Ei tohi unustada, et kõigis piirkondades peab lastel ja noortel olema ligipääs kvaliteetsele haridusele ning koroona seda õigust ei piira.

Hea hariduse tagamine pole üksi koolide ülesanne, vaid koolipidajad ehk omavalitsused või riik peavad neid selles igakülgselt toetama. Kui õpetajate puudusest kuuleme sagedasti, siis tugispetsialistide vähesus kipub tähelepanuta jääma. Ometi on logopeedide, eripedagoogide ja sotsiaalpedagoogide töö nüüd tähtsam kui kunagi varem. Need väga vajalikud ja nõutud tugispetsialistid on tegelikult meie haridussüsteemis olemas, kuid mõne aasta kestnud palgalõhe viis neid pigem klassi ette õpetama kui individuaalselt lastega töötama.

Klassiruumist neid erialaspetsialisti kabinetti tagasi saada on aga keeruline. Siin peab omavalitsus tegutsema, pakkudes tugispetsialistidele konkurentsivõimelist palka. Valgas seisime selle eest, et tugispetsialistide tööpanus võrdsustataks pedagoogide omaga. Sammud peavad olema reaalsed ja mõõdetavad: sama laulu lauldes, kuid tegutsemist muutmata ei tule logopeede kusagilt juurde.

Väga kasulik on seejuures investeerida nii-öelda oma­inimestesse ehk juba olemasolevatesse tegevõpetajatesse, kes elavad ja tegutsevad oma kogukonnas.

Keerulistel ja segastel aegadel on kõige olulisem, et koolipere ei jääks oma muredega üksi. Samuti peab olema üheselt selge, kes teeb kriitilise tähtsusega otsused, kui see vajadus tekib. Hea hariduse tagamine nõuab omavalitsuselt eelistuste seadmist, oskuslikku ning teadlikku hariduselu korraldust. Toetus kooli- ja lasteaiadirektoritele on määrava tähtsusega ning linnade-valdade valitsustel tuleb seista haridusasutustega külg külje kõrval, pakkudes vajalikku infot, asjakohaseid otsuseid ja igakülgset tuge.