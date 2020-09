On see vast aasta

Alles hiljuti muretses Läti, et Eesti haigestumus kipub ületama 16 juhtumi piiri. Siis tundus, et vaevalt arvud kardinaalselt tõusevad ja mure on liialdatud.

Nüüdseks on see teema juba unustatud. Eestis tuli laupäevastel andmetel ööpäevaga juurde 47, Leedus 111 ja lähiminevikus hästi pääsenud Lätiski 29 nakatumisjuhtumit. Esialgu ei taha mõte küll uut olukorda omaks võtta: kas tõesti peab hakkama jälle toitu desinfitseerima ja inimesi nähes põgenema?

Aga senini mahub siia aastasse veel teisigi sündmusi, mis lubavad juba praegu öelda, et tegu on päris kehva aastaga. Mis meil siis seni suurematest sündmustest meelde jääb? Esiteks tõi koroonakriis peale tervisemurede kaasa ka üleilmse majanduslanguse. Rassism pole kuhugi kadunud. USAs olid massirahutused, mis järgnesid, kui valge politseinik tappis Minneapolises mustanahalise George Floydi väidetavalt võltsitud rahatähega maksmise katse järel.

Tekib küsimus, mida põnevat sel aastal veel pakkuda on, on ju veel üks neljandik lõpuni minna.

Kui eelmisel aastal said alguse metsapõlengud Austraalias, siis nüüd möllavad need USA läänerannikul ja on seni California osariigi ajaloo kõige hullemad. Hiljuti saatis Californias elav sõbranna fotod, kuidas sealne taevas on tume ja punakas nagu ulmefilmis või Marsil. Valgevenes seoses presidendivalimistega kujunenud olukord tõotab küll justkui uue ajastu algust, aga kui palju vägivalda selle tulemisele veel eelneb, on esialgu lahtine.

Muidugi saime hiljuti ka taaskordse kinnituse ja veel rohkem tõendeid, et läbi Eesti pankade on voolanud hiiglaslikud kogused kahtlast raha. Kahtlemata tuleb see valdkond põhjalikumalt reguleerida ja juhtumeid uurida, aga siiski on kurioosne, miks tahab rahandusminister selleks ning võimalikuks hüvitise saamiseks pankadelt kellelegi Louis Freeh’le ja tema büroole mitu miljonit eurot maksta.