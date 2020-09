Põlva piimatööstuse tööline kandideerib südamega tegija tiitlile

Kandidaatide seas on ka Tere piimatööstuse Põlva tootmisüksuse tootevalmistaja Kadri Arjukese, kes on piimatoodete valmistamisega tegelenud juba 40 aastat. Piimandusharidusega Arjukesele pakub valitud amet siiski endiselt huvi ja väljakutseid. Samuti on ta Põlva tootmisüksuses omamoodi mentor noorematele, kes teeb kõik endast oleneva, et iga uus töötaja omandaks vajalikud teadmised ning sulanduks kollektiivi.

Lisaks tootevalmistaja oskustele toimetab Kadri vajadusel ka süsteemioperaatori või pesuoperaatori ülesannetes – kõik selleks, et anda endast parim, et eestlaste toidulauale jõudvad piimatooted oleksid suurepärase kvaliteediga.

2020. aastal on «Südamega tegija» konkursi viie kandidaadi hulgas veel Lunden Foodi arendusdirektor Vambola Moores, Saaremaa Lihatööstuse tootmismeister Ave Kuusk, Scanola Baltic kontorijuhataja Janne Birk, Tere Piimatööstuse Põlva tootmisüksuse tootevalmistaja Kadri Arjukese ning Valio Eesti tootearendusspetsialist Tiina Korjus.

Konkursi võitja selgitamisel osaleb traditsiooniliselt ka rahvas, kes saab 12. oktoobri keskpäevani Toiduliidu Facebooki lehel oma lemmikkandidaadi poolt hääletada. Võitja kujuneb rahvahääletuse ja liidu juhtkogu hindamistulemuste põhjal. Võitja kuulutatakse välja maailma toidupäeval 16. oktoobril.

Toiduliidu juhataja Sirje Potisepa sõnul annab konkurss võimaluse tänada ja tunnustada neid inimesi, kes on suure osa oma karjäärist ja tööelust ka Eestimaise toidukauba tootmisesse ja arendamisesse panustanud. «Eesti toidutööstustel on palju, mille üle uhke olla ning üks on kindlasti need pühendunud inimesed, kelle käe all eestimaine toit valmib.»

Ta lisas, et sel aastal lõppvooru jõudnud kandidaadid on kõik ka näidanud meeskonnaliikmetena üles tõelist toetust ja kiiret otsustusoskust kevadises eriolukorras töötades, mis omakorda annab märku sellest, kui asendamatud on sellised sädeinimesed Eesti toidutööstuste hea käekäigu eest hoolitsemisel.

Selleaastaste «Südamega tegija» kandidaatidega saab alates tänasest, 28. septembrist tutvuda lähemalt Toiduliidu Facebooki lehel ning 12. oktoobrini saab sealsamas oma lemmikule ka hääle anda.

Seejärel asub kandidaate hindama taas Toiduliidu juhtkogu, kes valib välja võitja. Tema puhul hinnatakse lisaks töötaja staaži pikkusele ka seda, kuidas kandidaat on panustanud ettevõtte arengusse, töökeskkonda ja -kollektiivi, kuidas ta on nii enda oskusi arendanud kui ka nooremaid kolleege välja õpetanud.