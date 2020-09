Võru keskväljak kandideerib aastapreemiale

Aastapreemia nominentide seas on ka Võru keskväljak, mille autor on Villem Tomiste Stuudiost Tallinn. Samuti kandideerivad tunnustusele Fotografiska, Tallinna Ülikooli Vita hoone, Haapsalu piiskopilinnuse külastuskeskus-muuseum ja Paks Margareeta muuseum-külastuskeskus.

Liidu asepresidendi Katrin Koovi sõnul on nominentide hulgas tugevalt esindatud vanade huvitava arhitektuuri ja ajalooga hoonete rekonstrueerimislahendused, mis näitab jätkusuutliku mõtteviisi levikut Eesti ühiskonnas. «Järjest enam on hakatud mõistma, et olemasolevate ehitiste kohandamine uutele kasutustele on suures pildis nii keskkonnasõbralik kui ka väärtust hoidev ja lisav tegevus.»