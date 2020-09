Valgamaal varastati 1600 kuuseistikut

Tema sõnul varastati öösel kaheksa kotti, igas oli 200 istikut. Ühe istiku hind on 0.28 eurot. Kokku tekitati varguse kahju 448 eurot. «See on hetkeline väärtus. Sinna läheb otsa see, et neid on neli aastat kasvatatud, väetatud, koolitatud. Nende müügiväärtus oli hetkel selline,» rääkis kasvataja.