Valitsus tõstab teaduse rahastamist

Rahandusminister Martin Helme täpsustas teisipäevasel pressikonverentsil, et teadusele ja arendusele suunatav summa suureneb järgmisel aastal 56 miljoni euro võrra 282 miljoni euroni.

Tänavu on teaduse rahastamise osakaal riigieelarves 0,75 protsenti SKP-st.

"Kui tahame tulla edukalt toime ees seisvate väljakutsetega, peame panustama teadus- ja arendustegevusse. See on nii kriisidega toime tulemise, tootlikkuse ja elatustaseme kasvu kui hea hariduse ja kultuurielu tagamise alus," ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps pressiteates.

56 miljonist lisaeurost läheb haridus- ja teadusministeeriumile 40 protsenti ehk 22,4 miljonit eurot. Kokku on riigieelarves teadus- ja arendustegevuseks planeeritud 282 miljonit eurot.

Lisanduv raha on plaanis suunata noorteadlaste järelkasvu kindlustamiseks. Lisaks tagatakse baasfinantseerimise ja uurimistoetuste jätkuv kasv, et toetada ülikoolide ja teadusasutuste järjepidevust ning leevendada tihedat konkurentsi toetuste taotlemisel. Ühtlasi suurendatakse ka toetust eesti keele, kultuuri- ja haridusuuringutele, et kindlustada Eesti kultuuriruumi, keele ja hariduse arenguks vajalik teadus- ja arendustegevus.