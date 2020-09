Huvijuht paneb noored tantsima

Huvijuht Maria Sikk on Valga põhikoolis ka klassijuhataja ning annab kunstiõpetust.

Kuus aastat tagasi otsustas Maria Sikk teha spontaanse kannapöörde: kolida tagasi Valga linna, ehkki Tartus oli just hakanud tema eluolu paika loksuma. «2014. aasta kevadel nägin tööpakkumist Valga põhikooli huvijuhi kohale. Algul otsustasin mitte kandideerida, kuna kartsin, et kogemusi on liiga vähe,» meenutas Sikk. Sama aasta oktoobris sama pakkumist nähes otsustas ta aga härjal sarvist haarata ning tänavu täitubki tal aasta lõpus kuus aastat Valga põhikooli huvijuhina.