Võru linnavalitsuse ruumides toimunud koosolekust alguse saanud viirusekoldest on nüüdseks nakatunud ligikaudu 20 inimest. Kuigi positiivse koroonaproovi andjaid võib lähipäevil lisanduda, loodavad nii linnavalitsus kui ka terviseamet, et viirusekolle on saadud usutavasti kontrolli alla.