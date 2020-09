Vastse-Kuuste lasteaed muutus kaks korda suuremaks

Lasteaia Kaari direktori Katrin Peili sõnutsi projekteeritigi hoone algselt praeguses mahus, kuid 2011. aasta lõpus sai valmis üksnes pool. Lõpuni ehitamiseks tollasel Vastse-Kuuste vallal raha polnud.

Ühes ruumis on mudilased juba sees

Lasteaia käsutuses on nüüdsest kaks uut rühmaruumi, saal ja käeliste tegevuste tuba. «Ametlikult saame uue osa avada ehk novembri lõpus, kui mööbli saame. Aga ühes uues ruumis on lapsed juba sees: nemad kolisid sinna üle tee asunud vanast lasteaiahoonest,» märkis Peil.

Läinud laupäeval, mil Vastse-Kuuste võõrustas maal elada soovijaid, olid tühjana seisvasse rühmaruumi toodud robotid, et koos vanematega külla tulnud lapsed saaksid nendega mängida. «Meie lapsed toimetavad nendega iga päev,» tähendas direktor.

Pärast mööbli saabumist tuuakse sõimerühm hoone tagumisse otsa. «Praegune sõimeruum jääb kas robootikategevusteks või laste kooliks ettevalmistamiseks. Kui sõimerühm välja jätta, siis meil on liitrühmad, kus on kolme- kuni seitsmeaastased lapsed. Siis on väga hea, kui koolieelikutega saab vahel minna teise ruumi ning neid seal kooliks ette valmistada. Seega ükski ruum ei jää kasutuseta – aga kui on vaja üks rühm juurde teha, on see võimalus meil olemas,» kinnitas Peil.

Kõigest hoolimata lasteaiajärjekord veel kadunud ei ole. «Põhimõtteliselt oleks meil võimalik üks lisarühm avada, aga selleks tuleks personali juurde võtta. Kolme rühma puhul on meil lasteaiakohad ääreni täis ja paar last üle ka. Vahepeal oli tõesti aeg, mil lapse sai juba päev pärast avalduse kirjutamist aeda tuua. Nüüd avaneb võimalus alles uuest sügisest, kui kooliminejad on ära läinud. Viie-kuue lapse pealt päris uut rühma teha ei saa – neid peaks olema vähemalt 14,» selgitas direktor.

Uute lasteaiaruumidega tutvunud Voolude pereansambli liikmed uurisid direktor Kat­rin Peilit (paremal) ka rahastuse kohta. FOTO: Mati Määrits

Lapsi toodud ka Ülenurmelt

Kuna Vastse-Kuuste asub Põlva ja Tartu vahel, saaksid lapsi Kaarisse tuua ka nii Tartust Põlvasse kui Põlvast Tartusse tööl käijad. «Viimasel ajal me sellist võimalust pakkuda ei saanud, sest oma lastest olid kohad täis. Aga meil on käinud lapsi ka Ülenurmelt, kus on olnud lasteaiakohtadest suur puudus,» märkis Peil.

Maal elamise päeval Kaari uued ruumid üle vaadanud Voolude pereansambli liikmed leidsid, et sellises lasteaias tahaks isegi käia. Direktor Katrin Peililt uurisid Voolud sedagi, mis allikast ehitust rahastati.

Katrin Peil, lasteaia Kaari direktor «Praegune sõimeruum jääb kas robootikategevusteks või laste kooliks ettevalmistamiseks.»

«Meie ei läinud Põlva valda sellise pruudina, kellel on ainult võlad kaelas. Meil oli oma rahakott kaasas,» kõlas vastus.

«Lasteaia teise etapi ehitus oli meil juba ammu planeeritud, kusjuures see läks maksma täpselt nii palju, kui algselt kavandasime. Samamoodi oleme saanud kooli fassaadi ja kultuurimaja põranda. Kõigi nende ehitiste ja tööde tarbeks oli meil liitumise ajaks raha olemas. Teised endised vallad nurisevad, et kõik saab ainult Põlva, väiksed ei saa midagi. Aga teised tulid ainult laenuraha ja soovidega, mida kõike tahetakse. Mille arvel aga seda teha, polnud paraku teada peale selle, et kas projekti- või laenurahaga. Aga kui sa projektist raha ei saa, ei ole ju võimalik ehitada! Mingid asjad tehakse muidugi ka ühendvalla rahaga,» lisas ka Vastse-Kuuste volikokku kuulunud praegune Põlva vallavolinik Peil.