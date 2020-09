Arved Breidaks: kool läbi lukuaugu

Inimeses on peidus varjatud võimeid, mille olemasolust ta tavaolukorras ise teadlik vahest polegi. Kui kevadel koroona Eestis elu seiskas, võttis küllap enamik seda ajutise katsumusena, mis peagi möödub. Distantsõpe näis samuti kui miski ajutine, milleks nii lapsed, õpetajad kui ka lastevanemad lisa­energia käiku lasid. Pealegi terendas ees suvepaus.

Uuele õppeaastale eelnenud intervjuudes lubasid koolijuhid üsna üksmeelselt distantsõppega küll jätkata, kuid see kõlas pigem kui soov uut õppeviisi aeg-ajalt ja mitte terve kooli ulatuses katsetada. Ent nüüd, põmaki, pandi nädalaks ajaks kaks suurt Võru põhikooli koroonaviirusele viidates kinni ja lapsed on taas kodusel režiimil. Aimus ütleb, et see kord ei jää viimaseks.

Erinevalt kevadest, kui lapsed poole päeva pealt koolist koju saadeti, puudub praegu nende silmis tollane põnevuse helk. See on asendunud tüdimusega, sest päriselus on liitsõnal «distantsõpe» rõhk sõnaosal «distants», mitte «õpe». Sest kui videotunnist võtab osa alla kolmandiku klassist ja 45-minutilisest õppetunnist kulub tervenisti kuus-seitse minutit alustamisele – ootamisele, et vahest keegi veel logib sisse –, pole meil mõne aasta pärast enam võimalik rääkida Eesti koolihariduse kõrgest tasemest. Paraku just seda ma neid videotunde kõrvalt vaadates olen näinud.

Tõsi, midagi jääb ju külge sealtki, kuid selleks, et videotund oleks tõhus, vajavad nii õpilased kui õpetajad tööriistu, mida neil praegu pole. Kui õpetaja viib tundi läbi diivanilt oma sülearvuti tagant ja õpilastel on ees üldjuhul kitsuke telefoniekraan, on see sama hea kui tunni piilumine läbi lukuaugu. Ei saa öelda, et poleks näinud, aga ega täpselt aru saa, mida nägid.