Kodu ootab 130 musta kassi

Varjupaikade MTÜ üldjuhi Triinu Priksi sõnul keskendub kampaania mustadele kassidele, sest neile on teistest keerulisem uut kodu leida ja nende varjupaigas viibimise aeg venib sageli väga pikaks. «Samas saavad süsimustadest või musta põhivärviga kassidest vähemalt sama head sõbrad ja truud kaaslased kui kassidest, kes on kirjud, punased või valged.»

Tänavu on kampaaniaga liitunud ka Kalevi šokolaadibränd Nurr, mis kingib varjupaigakassidele ühe sendi igalt oktoobris ostetud tootelt. Lisaks on oktoobris Kalevi kommipoodides ja e-poes müügil spetsiaalse annetusšokolaad, mille müügitulu läheb täies ulatuses kassidele.

Kõik loovutatavad kassid on vaktsineeritud, kiibistatud ning kui vanus võimaldab, siis ka steriliseeritud või kastreeritud. «Samas soovime alati enne loovutamist veenduda, et lemmiklooma võtmine on läbimõeldud otsus. Meie eesmärk on, et loomad saaksid endale hooliva kodu kogu eluks,» ütles Priks.