Täna algab ajujaht

«Sügisese ajujahi eesmärk on uluksõraliste arvukuse reguleerimine vastavalt teadlaste soovitustele ja maakondlike jahindusnõukogude kokkulepetele,» selgitas EJSi tegevjuht Tõnis Korts. «Jahimehed on eelkõige ühiskondliku tellimuse täitjad, et hoida ulukite arvukus soovitud piirides, mille puhul nii ulukikahjude kui ka ulukitega seotud liiklusõnnetuste osakaal oleks minimaalne,» kommenteeris tegevjuht.