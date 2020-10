Põlvalased nautisid Olav Ehala helikeelt

Olav Ehala, esimeste kõlanud taktide järel eksimatult äratuntava stiiliga helimeister, on meie kaunist emakeelt imelistesse viisikäändudesse ja harmooniaisse valanud üle poole sajandi. Avaloona kõlaski vaid 16-aastaselt kirjutatud “Vana harjutus”. See on ka ainus laul, millele autor on ise teksti kirjutanud.