Lihahimulised peavad distantsi hoidma

Tavaliselt on Valgas liha grillitud mais. Enne praegust võistlust leidis seal kevaditi aset Grillfesti võistlus. FOTO: arhiiv

Lihaküpsetamisevõistlus «Piirideta BBQ» toimub reeglina mais Valga-Valka heategevuslikul piirilaadal. Tänavu saab aga mainitud võistlus teoks 10. oktoobril Liivimaa mihklilaada ajal. Tavatu on ka see, et publik peab võistlejaid uudistama kaugemalt. Lihatooteid maitsta, nagu eelnevatel aastatel, kahjuks ei saa.