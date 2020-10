Kasutatud on põliseid kuu- ja pühade nimesid. Näiteks on september sügiskuu ja mihklipäev on kasupäev. Lisatud tekstid tutvustavad lühidalt iga kuu olulisimate tähtpäevade tavasid.

Kuupildid on valitud Hiite kuvavõistluse võidufotode seast. «Kaks pilti on Võrumaal Urvastes asuvast Tamme-Lauri tammest. Põimukuu ehk septembri foto autor on Martin Mark, sellel on jäädvustatud Tamme-Lauri tamm Linnutee taustal ja pilt võitis kuvavõistluse peaauhinna 2015. aastal. Kooljakuu ehk novembri foto autor on Janek Joab, Tamme-Lauri tamm seisab seal udus ning foto võitis 2014. aastal kuvavõistluse Vana-Võromaa ning looduskaitse auhinna,» rääkis Hiite Maja SA juhataja ning kalendri koostaja Ahto Kaasik.