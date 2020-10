Sügislaat toob esile loomade heaolu

Homme leiab kultuurimaja pargis aset sügislaat ning samas tähistatakse rahvusvahelist loomakaitsepäeva. Tegemist on Puka kultuurimaja uue perenaise-kultuurikorraldaja Katrin Ufferti esimese suure üritusega, mida ta vastses ametis korraldab. «Pühapäeval on ülemaailmne loomade päev ja sellega seoses otsustasin korraldada laupäeval Puka sügislaada teisiti, kui see oli varem,» märkis ta.