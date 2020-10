Suurpere maja pandi uuesti haamri alla

«Esimene oksjon kukkus täie kolinaga läbi, mitte ühtegi pakkujat polnud,» rääkis perepea Aadu Margus. Paraku võttis olukord uue pöörde ja kohtutäitur pani suurpere kodu uuesti enampakkumisele. Uus alghind on 22 500 eurot, seega 2500 euro võrra vähem kui enne. Pereisa rääkis, et kuulutuses parandati ära ka üks varasem viga. Nimelt lisati, et majal on ikkagi plastik-, mitte puitaknad. Nüüd tuleb perekonnal jälle ootama jääda ja parimat loota.