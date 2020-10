Uitavad kitsed ajasid naabrid tülli

«Ka sel septembrihommikul viisin tütart tavapäraselt Põlvasse gümnaasiumi. Ta veel vaatas vahetult enne vahejuhtumit spidomeetrit ja küsis, miks nii aeglaselt sõidan – aga seal on ju viiekümne märk. Siis nägin, et kitsed on taas maja juures tee peal. Jälgisin loomi, aga teel olevat traatvõrku, mille olid sinna nüginud kitsed, ei pannud kohe tähele. Kui märkasin ja pidurdasin, lõi auto põhimõtteliselt risti, mistõttu võrk kriimustas sõiduki külge,» kirjeldas Paul sündmuste käiku.

«Tema küsis vastu, miks mul kaskokindlustust ei ole – aga sealgi on 200 eurot omavastutus. Veel heitis mulle ette, miks ma vastassuunavööndisse ei sõitnud, aga kuidas ma sain sinna minna! Võrgu olevat teele ajanud hoopis tuul, aga mina arvan, et ikka kitsed – nad on sellised pusklejad. Loomad olid juba tükk aega seal teel olnud, sest kõik kohad olid nende pabulaid täis. Ja kui juhtusin talle ühe korra «sina» ütlema – kus ma alles sain sõimata!» vahendas Paul jutuajamise sisu.

Pauli abikaasa leidis, et vahet pole, kuidas võrk teele sattus – igal juhul pärines see samast majapidamisest. «Ja oleks siis vähemalt vabandatud või pakutud, et teeme kulud pooleks. Aga tema ütles, et võtke pintsel ja värvige üle. Ma ei lähe ju pintsliga autot värvima! Mul pole midagi selle vastu, kui kitsi peetakse, aga hoidku need kodu juures! Kui sealtkaudu vahel sõidan, on tallekesed tihti kraavis või sõeluvad edasi-tagasi. Kui kellegi neist alla ajad, on ju endal halb tunne,» märkis ta.