Teadlane: lõunaeesti keelt kõneldi ka praeguses Lätis

Sama on täheldatud Lapimaal, kus on loomulik osata nii soome, norra kui ka põhjasaami keelt. Ka praegu võib nii Valkas, Kornetis kui ka Apes kohata eesti või võru keele kõnelejaid, seal on varem olnud eestikeelseid koole. Piiride tõmbamisega on asjad keele õppimisel halvemaks läinud. Võiks jällegi olla loomulik, et Eesti ja Läti või Eesti ja Vene lapsed mängivad koos ning võõrkeele omandamine toimub kui iseenesest.

Ehk saab välja tuua mõne kohanime, kus praeguse Läti nime alt kumab välja Eesti juurikas ja vastupidi?

Tihti on nii koha- kui perekonnanimesid tõlgitud. Tõlkimisel aga läheb osa infot kaduma või tõlgendatakse ümber. Valgast loodes asub näiteks Keizaru purvs – keisrisoo, mis on tõenäoliselt Eesti päritolu nimi Kõivsaare soo (kõiv ehk kask). Valgast kirdes asub aga Vaarna mets ja selle nime aluseks on läti sõna vārna – vares. Talunimedes on läti päritolu küllalt harilik, näiteks Mutsõniku (läti k püttsepp). Ka Vaarkali ja Puspuri külanimed on läti päritolu.

Kuidas on läti keel meie kõnepruuki mõjutanud?

Rohkem, kui esmapilgul märkame. Lisaks laenatud sõnadele, nagu näiteks kauss, kukkel, kanep, on läti keel mõjutanud ka keele sügavamaid kihte, isegi grammatikat. Aga mõjutused on olnud ka vastupidised: läti keeles on üllatavalt palju sarnast eesti keelega. Räägitakse koguni eesti-läti keeleliidust, mis tekkis sajandite jooksul omavahelises suhtluses.

Kui kaugele lõunasse lõunaeesti keele areaal võis muiste ulatuda?

Täit selgust ei ole, kuid kindlasti kaugemale kui praegu. Ape linnast 20 kilomeetrit lõunas on kõneldud leivu keelt, mis on üsna lõunaeesti keele moodi, kuid mida peetakse tänapäeval siiski pigem omaette keeleks, mitte võru keele murdeks. Hargla kandi ja leivu alade omavaheline läbikäimine on keeli sarnastanud.

Ludza linna lähedal Kesk-Latgales on räägitud idavõru moodi lutsi keelt. Kraasna keelesaar on asunud Ludzast üle piiri Venemaa pool. See on sarnanenud setu keelega. Lutsid on arvatavasti sinna piirkonda Lõuna-Eestist rännanud. Ruhja kandis on räägitud eesti keelt veel hiljuti. Koiva alamjooksul on räägitud mingit tüüpi liivi keelt, kuid sellest pole palju teada. Tihti ongi nimed need, mis räägivad kaugemast minevikust.

Saab siis järeldada, et tuhatkonna aasta jooksul on lõunaeesti keele leviala kahanenud, liivi keel sootuks kadunud, kuid lätistumine meid vist niipalju ei ähvarda kui inglise keele surve?