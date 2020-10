Filmifestival "Kino maale" jõuab bussidesse

Bussifilmi eriprogrammi näidatakse kümnes Go Busi kaugliinibussis, mis sõidavad Tallinna-Haapsalu, Tallinna-Kuressaare, Tartu-Kuressaare, Tallinna-Valga, Tallinna-Pärnu, Tallinna-Kärdla, Tallinna-Rakvere ja Pärnu-Tartu liiinil. Ühtlasi on tegu maailmas esimese ja ainulaadse viisiga näitamaks filme festivali ajal maanteel liikuvas ühistranspordis.

Go Busi tellimusvedude juhi Raul Ruuderi sõnul on Bussifilm reisijate jaoks igal aastal oodatud sündmus. „Meid seob festivaliga pikaajaline koostöö ning näitame filme bussides juba mitmendat aastat. Oleme saanud inimestelt palju tagasisidet, et filmid aitavad pikal teekonnal mõnusalt aega veeta ning Bussifilmist on saanud reisijate jaoks igal aastal oodatud sündmus,“ sõnas Ruuder.