Kaks kooli pälvisid uhke auhinna

Mõlema kooli direktor Jaanika Käst rääkis, et lihtsustatud õppekava matemaatikaolümpiaadi mõte tuli temalt. Samas toonitas ta, et auhind ei antud talle isikuliselt, vaid ikkagi Valga Jaanikese ja Urvaste koolile. „Mina olen idee autor,” lisas Käst. Kokku oli auhinnale 11 nominenti.

Kohapeale tuli auhinda vastu võtma ka mõlema kooli õpetajad. Valga Jaanikese koolis Maret Lill ja Urvastest koolist Tiina Kodu. Kästi sõnul ei saanud üks Urvaste kooli õpetaja, Lea Leesik, kahjuks üritusele tulla. Nemad on need õpetajad, kes valmistasid ja kohandasid need ülesanded, mida olümpiaadil kasutati.