Ilm kisub vihmale

Ööl vastu laupäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 4-9, saartel ja rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 5-11, rannikul kuni 14 kraadi. Laupäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub ida- ja kagutuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 15-18 kraadi.

Ööl vastu pühapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma. Puhub ida- ja kagutuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on 7-11, rannikul kuni 14 kraadi. Pühapäeva päeval Pilvisus tiheneb ja lõuna poolt alates hakkab vihma sadama. Puhub ida- ja kagutuul 5-10, puhanguti kuni 16, saartel ja rannikul 9-14, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 14-17 kraadi.

Ööl vastu esmaspäeva on pilves ilm. Aeg-ajalt sajab vihma, hommikul saju tõenäosus väheneb. Puhub ida- ja kagutuul 4-9, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti kuni 17, saartel kuni 20 m/s, pärast keskööd pöördub lõunasse ja edelasse ning nõrgeneb. Õhutemperatuur on 10-15 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-8 m/s, pärastlõunal pöördub idakaarde. Õhutemperatuur on 15-19 kraadi.