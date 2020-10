Parimate sekka valiti ka Võru muusikakooli õpetaja

Tunnustuse pälvis ka Võru muusikakooli viiuliõpetaja Marge Venkov. Suurem osa tema muusikalisest tegevusest on seotud Võru muusikakooli ja linnaga. Samuti on ta tihedalt seotud pedagoogilise tööga. Tema käe all on lõpetanud muusikakooli 12 noort viiuldajat, kellest mitu on jätkanud õpinguid lisatasemel ja mänginud sümfooniaorkestris, üks jätkab viiuliõpinguid H. Elleri nimelises Tartu muusikakoolis.