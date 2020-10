Selgusid kõige sportlikumad pered

Põlvamaalt sai tiitli perekond Johanson, kus kõige sportlikum on pereema Kristi. Kooliajal mängis ta käsipalli, nüüd on see asendunud jalgpalliga. Viimasel neljal aastal on Kristi meelisalaks kujunenud tõukerattasõit, kolmel aastal järjest on Eesti Tõukerattaliit tunnistanud ta parimaks naistõukeratturiks. Naine on kevadest sügiseni vedanud tõukeratta ühistreeninguid.