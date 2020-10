Jaan Rapp: ellujäämise küsimus

Veelgi huvitavam nähtus on parempoolsete ühenduse teke Isamaa juurde. Ühest küljest näitab partei põhiliinile mõnevõrra vastanduva seltskonna esiletõus erakonna tugevust. Seda aga vaid seni, kuni suudetakse erimeelsuste kiuste erakonna sees õlg õla kõrval edasi minna. Tihti see ei õnnestu. Staažika erakonnana on Isamaa üle elanud juba mitu pereheitmist, neist viimane viis Vabaerakonna sünnini aastal 2014.

Seni on Isamaa juht Helir-Valdor Seeder kinnitanud, et erakond püsib koos. Samas ei ole ta uue ühenduse sündi ka just palavalt tervitanud. Tegelikult on Seedril aga põhjust parempoolsetele tänulik olla. Isamaa madala reitingu taga on see, et partei ei ole viimasel ajal kuigivõrd millegi erilisega silma paistnud. Samuti on rahvusliku joone ajamisel jäädud selgelt EKRE varju.