Laste liikluskonverents toob lapsed maanteemuuseumisse liiklusviisakuse üle arutlema

„9-10-aastased lapsed on tundlik iga, kes veel oskavad ja tahavad õppida. Seega on see parim aeg rääkida sellest, kuidas piltlikult öeldes punktist A jõuda punkti B,“ põhjendas sihtgruppi maanteemuuseumi programmijuht Kerle Kadak. „Meie eesmärk on, et konverentsil kuuldu ja omandatu antakse edasi klassi- ja koolikaaslastele. Samuti on selles vanuses lapsed vajadusel „knopkaks“ oma vanematele õigete liiklusvõtete kasutamisel.“ Teemad on valitud praegu olulistest probleemidest lähtuvalt ning formaat kujundatud võimalikult lastele arusaadavaks.