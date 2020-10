Mälestus Georg Otsast toob ujujad Tamulale

Ei ole vaid Eesti kuulsa ooperilaulja Georg Otsa sünniaastapäev see, mis toob pikkade maade ujujad kord aastas Võrru üle Tamula järve võidu ujuma. Ei olegi aga väga palju neid Otsa muusika austajaid, kes teavad, et baritonihäälne nimekas laulja oli nooruses ka edukas ujuja.

Eesti vanima pika maa avaveeujumise traditsiooni häll on just Võru. Esimese üle järve ujumise võistluse võitis toona Eesti sõjaväes Taara kasarmutes (nüüdne Kuperjanovi pataljon) aega teeninud 18-aastane Georg Ots 1938. aasta suvel ja sai auhinnaks hõbekarika. Just sellest sai nurgakivi ujumisvõistlusele Tamula järves.