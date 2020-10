Võru linn tunnustas ja tänas õpetajaid

Täna on õpetajate päev ning Võru linnas oleks pidanud toimuma traditsiooniline pidulik vastuvõtt kõikidele Võru linna õpetajatele. Olude sunnil pidi ürituse kahjuks ära jätma. See aga ei tähenda, et tänu- ja kiidusõnad jagamata jääks, kirjutab Võru linn oma Facebooki-lehel.