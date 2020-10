Politsei uurib võimalikke süütamisi Valgas

Kriminaaluurimine on aga algatatud mainitud juhtumitest ühe puhul. Tegu on ööl vastu 19. septembrit aset leidnud põlenguga. Kella 00.48 ajal teatati häirekeskusele, et Piiri tänaval on leekides elumaja lähedal asuv puukuur. Päästjad kaitsesid lähedal asuvaid hooneid ning kustutasid kuuri kella 3.30ks. Kustutustöödel nõudis seejuures omajagu aega kuuris olevate küttepuude vahelt tulekollete otsimine.