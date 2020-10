Toidupank: Eesti inimesed saavad ise oma lähedasi aidata

„Statistikaameti andmetel elas Eestimaal 2018. aasta seisuga suhtelises vaesuses 21,7% elanikest ja absoluutses vaesuses 2,4%. Töötutest elas vaesuses iga teine,“ sõnas Toidupanga juht Piet Boerefijn. „Täna teame, et see pilt on arvatavasti muutunud veel süngemaks. Paljud inimesed on koroonakriisi tõttu kaotanud töö, mis on pannud nad raskete valikute ette. Igal perel on kohustusi, mida maksmata jätta ei saa ja tuleb hakata kokku hoidma tarbekaupade ja toidu arvelt. Üks on aga kindel – Eesti toidukauplustel jääb piisavalt toitu üle, et kõigi puudustkannatavate inimeste ja eriti laste kõhud saaksid täis. Toidupanga hea partner Rimi on võtnud enda südameasjaks tegeleda toiduraiskamise vähendamisega ja tahab koostöös meiega aidata hätta sattunud inimesi, mille üle meil on väga hea meel,“ lisas ta.