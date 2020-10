Väidetav USA teenistuja osutus petiseks

Põlva politseiuurija Signe Saarepuu rääkis, et mõni päev tagasi pöördus politsei poole eesti keelt kõnelev naine, kes oli suve algul interneti suhtlusportaalis suhtlema hakanud Larry-nimelise mehega. «Mees kurtnud naisele oma pere rasket saatust ning sedagi, et ühel päeval ilmselt nendevaheline suhtlus katkeb, sest ta saadetakse ära Süüriasse,» kirjeldas politseiuurija. Ta lisas, et suhtlus naise ja väidetava välisriigi teenistuja vahel oli sage ning usaldusliku suhte loonuna hakkas mees naisega manipuleerima.

«End Larryna tutvustanud mees rõhus naise tunnetele ning rääkis aina sagedamini, kuidas ta saadetakse ära Süüriasse. Ta rõhus seejuures võimalusele, et Kagu-Eestis elaval naisel on võimalus ta sõjaväeteenistusest ning Süüriasse saatmisest vabastada. Selle tarvis tuli naisel saata ÜRO-le pöördumine mehe vabastamiseks, tasuda vabastusdokumentide ja lennupiletite eest ning meest ootama jääda,» kirjeldas Saarepuu.

«Kokku tasus naine 12 000 eurot dokumentide ja piletite vormistamise eest. Ent kui mees esitas jätkuvaid rahalisi nõudmisi, mõistis naine, et tema veebipartner on ilmselt väljamõeldud tegelane, kes teda kuid petnud oli. Igas mõttes kahju saanud naine pöördus abi saamiseks ning teiste heausksete inimeste hoiatamiseks politseisse,» selgitas Saarepuu. Ta lisas, et vahejuhtumi täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks ning võimaliku kelmi isiku tuvastamiseks on alustatud kriminaalmenetlus.