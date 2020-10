Räpina ühisgümnaasiumi õpilased kogevad elu tulevikus läbi mängu

Homme, 7. oktoobril saavad Räpina Ühisgümnaasiumi õpilased osaliseks huvitavast seiklusest, mis viib neid tulevikku. Milline on elu 101 aasta pärast? Peipsi Koostöö Keskuse projekt “Rollimäng õpilastele ÜRO kestliku arengueesmärkide vajalikkuse mõistmiseks“ tutvustab Peipsi piirkonna koolinoorele üleilmseid arengu- ja keskkonnaprobleeme ja ÜRO arengueesmärke, kasutades selleks rollimängu meetodit. Projekti kulminatsiooniks on LARP tüüpi (Live Action RolePlay, Päris Elus Rollimäng) rollimäng Eesti 2121, mille käigus toimub võimalikult autentses keskkonnas mäng ökoloogilise katastroofi äärel olevas elust 101 aasta pärast.

Päris elus rollimäng ehk larp (Live Action Role Play Game) on mäng, milles osalejad kehastuvad erinevateks väljamõeldud tegelasteks. Hariduslik rollimäng on pedagoogiline meetod, mis on küll Skandinaavias tuntud, kuid Eestis kasutatakse vähe, sest mängu läbiviijal tuleb teha selle edukaks elluviimiseks pikalt eeltööd.

Projektijuhi Ederi Ojasoo sõnul on tegemist meetodiga, mille vastu haridustöötajad huvi tunnevad. Seda on näidanud suur osalejate hulk projekti raames varem korraldatud seminaridel ja (video)koolitustel. Räpina ühisgümnaasiumi mängust valmib ka õppevideo.

Mängu põhilooja Lea Pullerist on seda meelt, et hariduslik rollimäng on üks väheseid õppemeetodeid, mis annab noortele ka ise õpitut kogeda läbi emotsioonide. „Emotsioonid ja mõtted ja tunded, mida üks larp annab, on igaühele suurepärane kogemus. Olen kindel, et peale mängu on selles osalenu kindlasti palju rikkam“, ütles Pullerits.