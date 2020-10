Maarius Suviste: lapse sõna maksab

Ennetustööd tegevad päästjad räägivad, et üks kõige tänuväärsem ja tähelepanelikum grupp, kellele nad ohutusalaseid nõuandeid edasi annavad, on lapsed. Just lapsed on need, kes päästjatelt tarkusi ja teadmisi saanud, lähevad kodudesse ja räägivad edasi. Mis, miks ja kuidas peab olema ning mis veel olulisem – kuidas teha nii, et oleks ka reaalselt kasu.