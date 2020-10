«Olen siiralt tänulik ja õnnelik, et töötan Urvaste koolis. Olen sada protsenti ja isegi rohkem veendunud, et kui elutee poleks mind siia toonud, siis ma poleks täna see, kes ma olen,» ütles Cathlen Haugas tänukõnes kolleegidele ja teda õnnitlema tulnud vallajuhtidele. «Kõik need inimesed, kes mind ümbritsevad, on jätnud minusse jälje.»