Läti madal kütusehind muutis Valga tankla plaane

Valga uusim tankla müüb bensiini 98, diislit ning Ad­Blue lisandit. Viimasel ajal on näha, et bensiini hind on siiski Läti piirilinnas Valkas odavam. Reede hilisõhtul oli Terminali tanklas bensiini 98 liitri hind 1,229 eurot, Valkas Virši-A tanklas aga 1,174. Teistes Valga tanklates maksis 1,229 eurot bensiini 95 liiter. Diisli liiter seevastu maksis Valka tanklas 1,024 eurot, Terminalis ja teistes Valga tanklates aga 0,924 eurot.

Tartu Terminal ASi juhatuse liige Raido Raudsepp tõdes juba juulis, et tanklakett on siiski valmis strateegiat muutma, kui Läti hinnad peaksid pikalt liiga madalaks jääma. Seda ongi teha tulnud, ent põhieesmärk odavamat diislit pakkuda on Raudsepa sõnul õnnestunud. «Diisel on kindlalt Läti omast odavam, seda peame säilitama. See on see, mis mängib transpordikütustes rolli. Bensiinitarbija üle piiri ikka nii kergelt ei lähe ja seal need mahud on ka väiksemad.»