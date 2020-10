Kohalikud omavalitsused asuvad riigi toel lahendama passiivset jäätmete sorteerimist

„Uskumatult suur huvi näitab, et kohalikud omavalitsused mõistavad üha enam jäätmete sorteerimise vajalikkust ja on nõus sinna panustama,“ sõnab KIKi toetuste ja teenuste osakonna juht Antti Tooming. „Tõsi on, et muutused saavad alguse väikestest sammudest ning jäätmete sorteerimine ja kogumine peab olema elanikele võimalikult mugav ja loogiline. Loodame, et selle toetuse abiga loodav taristu ja investeeringud aitavad inimeste käitumisharjumusi muuta ning jäätmete liigiti kogumine on peagi uus normaalsus.“